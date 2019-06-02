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Спасатели перенесли в безопасное  место змей, обнаруженных в  четырех районах РА


В Национальный центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА  1-2 июня  поступали сигналы  о том, что обнаружены  змеи — в селе Берд  (Тавушская область), в Егегнадзоре (Вайоцдзорская область), Егварде (Котайкская область) селе Карашамб.  

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,   прибывшие  на  место спасатели  поймали  змей типа полоз - 2, уж - 1, гюрза – 2, и перенесли их в  безопасное  место.




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