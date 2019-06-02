Спасатели перенесли в безопасное  место змей, обнаруженных в  четырех районах РА

В Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА 1-2 июня поступали сигналы о том, что обнаружены змеи — в селе Берд (Тавушская область), в Егегнадзоре (Вайоцдзорская область), Егварде (Котайкская область) селе Карашамб.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, прибывшие на место спасатели поймали змей типа полоз - 2, уж - 1, гюрза – 2, и перенесли их в безопасное место.