В Армении станет жарче  на 5-6 градусов

На территории РА 2-7 июня в отдельных районах после полудня ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с.

С 2-6 июня температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 2-го июня и 3-7 ожидается погода без осадков.