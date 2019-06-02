В Армении станет жарче на 5-6 градусов
На территории РА 2-7 июня в отдельных районах после полудня ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с.
С 2-6 июня температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 2-го июня и 3-7 ожидается погода без осадков.
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