Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июнь

В Армении станет жарче  на 5-6 градусов


На территории РА  2-7 июня в отдельных районах после полудня  ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с.

С 2-6 июня температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,   в    Ереване  днем 2-го июня и  3-7 ожидается погода без осадков.




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