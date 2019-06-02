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Президент Арцаха  посмертно наградил Сипана Мелконяна медалью "За боевые заслуги"


Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Сипан Мелконян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги".

Об этом  Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.




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