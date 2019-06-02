Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Сипан Мелконян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги".

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.