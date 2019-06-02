В  Гюмри сгорел гараж

В Гюмри на ул. Текстильщиков сгорел гараж.

Как сообщили Арменпресс Спасательной службы Ширакской области МЧС РА, 2 июня в 00:31 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в гараже на ул. Текстильщиков вспыхнул огонь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА. Пожар был купирован в 01:07 часов, потушен в 02:07.

Полностью сгорела деревянная обшивка (около 24 кв/м), частично – диван и 2 кресла. Пострадавших нет.

Арменуи Мхоян