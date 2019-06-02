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В  Гюмри сгорел гараж


В  Гюмри на ул. Текстильщиков сгорел гараж.

Как  сообщили Арменпресс  Спасательной  службы Ширакской  области   МЧС РА, 2 июня   в  00:31 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что  в  гараже на ул. Текстильщиков вспыхнул огонь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.   Пожар был купирован в 01:07 часов, потушен в 02:07.

Полностью сгорела  деревянная обшивка (около 24 кв/м), частично – диван и 2  кресла. Пострадавших нет.

 

Арменуи Мхоян




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