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В  Ереване  на ул. Арменакян два автомобиля  врезались  в  стену  бензоколонки


2 июня   в 08:49 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в  Нор Норке, близ инфекционной  клиники произошло ДТП, необходима  помощь  спасателей.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что  автомобили Mercedes C240 (водитель В.Й., 1997 г/р)  и Opel Vectra  (водитель К.Г., 1944 г/р)  врезались  в  стену  бензоколонки на ул.Арменакян 197/1, разбили стекла окон и повредили заправочную установку. Mercedes C240 перевернулся, пострадавших нет.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа.




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