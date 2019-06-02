В  Ереване  на ул. Арменакян два автомобиля  врезались  в  стену  бензоколонки

2 июня в 08:49 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Нор Норке, близ инфекционной клиники произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что автомобили Mercedes C240 (водитель В.Й., 1997 г/р) и Opel Vectra (водитель К.Г., 1944 г/р) врезались в стену бензоколонки на ул.Арменакян 197/1, разбили стекла окон и повредили заправочную установку. Mercedes C240 перевернулся, пострадавших нет.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа.