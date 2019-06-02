Президент Армен Саркисян  направил поздравительное  послание  президенту  Италии Серджио Матарелле

По случаю Дня Итальянской Республики президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Италии Серджио Матарелле.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян отметил, что дружеские связи между Италией и Арменией, основанные на исторически тесных контактах, продолжают развиваться в духе взаимовыгодного партнерства.

«Убежден, что совместными усилиями мы и впредь продолжим развивать и углублять наше сотрудничество — в интересах наших стран», говорится в послании президента РА.

Армен Саркисян пожелал Серджио Матарелле крепкого здоровья и успехов, а народу Италии — дальнейшего развития и благоденствия.