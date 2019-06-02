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Президент Армен Саркисян  направил поздравительное  послание  президенту  Италии Серджио Матарелле


По случаю Дня   Итальянской Республики президент  Армении Армен Саркисян  направил поздравительное  послание  президенту  Италии Серджио Матарелле.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,  Армен Саркисян  отметил, что дружеские  связи между  Италией  и Арменией, основанные  на исторически  тесных контактах, продолжают развиваться в духе взаимовыгодного партнерства.

«Убежден, что совместными усилиями мы  и впредь продолжим развивать и углублять наше  сотрудничество — в интересах наших стран», говорится в  послании президента  РА.

Армен Саркисян  пожелал Серджио Матарелле крепкого здоровья  и успехов, а  народу  Италии —  дальнейшего развития  и благоденствия.




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