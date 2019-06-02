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«Ливерпуль» - обладатель Кубка Лиги чемпионов


В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0 и стал победителем турнира. «Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов.

Как передает Арменпресс,   начало встречи  было неудачным для «Тоттенхэма». На  21 секунде  судья назначил 11-метровый.   Защитник  «Тоттенхэма» Мохамед Сиссоко сыграл  рукой. Арбитр назначил пенальти, и его реализовал Мохамед Салах.  

Далее «Тоттенхэм» стал бдительнее. В  целом первый тайм  был богат на атаки с обеих сторон. Голевые  моменты  создавали и та  и другая команды, но воспользоваться ситуацией  не  могли.

Во втором тайме  мячом  чаще владел «Тоттенхэм».  На 88 минуте  на штрафной  площадке «Тоттенхэма»  была сложная ситуация, которой  воспользовался «Ливерпуль». В конце встречи второй мяч   забил Дивок Ориги.  

Встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 0-2.




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