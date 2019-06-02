«Ливерпуль» - обладатель Кубка Лиги чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0 и стал победителем турнира. «Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов.

Как передает Арменпресс, начало встречи было неудачным для «Тоттенхэма». На 21 секунде судья назначил 11-метровый. Защитник «Тоттенхэма» Мохамед Сиссоко сыграл рукой. Арбитр назначил пенальти, и его реализовал Мохамед Салах.

Далее «Тоттенхэм» стал бдительнее. В целом первый тайм был богат на атаки с обеих сторон. Голевые моменты создавали и та и другая команды, но воспользоваться ситуацией не могли.

Во втором тайме мячом чаще владел «Тоттенхэм». На 88 минуте на штрафной площадке «Тоттенхэма» была сложная ситуация, которой воспользовался «Ливерпуль». В конце встречи второй мяч забил Дивок Ориги.

Встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 0-2.