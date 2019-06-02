Бако Саакян присутствовал на торжественной церемонии открытия чемпионата Европы CONIFA

1 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на торжественной церемонии открытия чемпионата Европы под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (КОНИФА) и выступил там с приветственным словом.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.