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Бако Саакян присутствовал на торжественной церемонии открытия чемпионата Европы CONIFA


1 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на торжественной церемонии открытия чемпионата Европы под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (КОНИФА) и выступил там  с  приветственным словом.

Об этом  Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.

 




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