«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Глава МИД Армении обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ вопрос полноценного вовлечения Арцаха в переговорный процесс
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили конкретные шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
В результате выстрела противника в Арцахе погиб военнослужащий
Армения решительно призывает Азербайджан проявить подлинную политическую волю к сохранению режима перемирия — МИД РА
Чехия завершила ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС
По итогам встречи министров ИД Армении и Китая в Ереване подписан ряд документов
Венецианская комиссия готова поддержать реформы судебно-правовой системы Армении: письмо Букиккио Пашиняну
Премьер-министр предложил Совету Европы не помогать, а участвовать в процессе реформ судебно-правовой системы
Премьер-министр принял кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ, государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася
Государственные деятели в Сардарапатском мемориале воздали дань уважения памяти героев
Рост показателя экономической активности в Армении в апреле 2019 года составил 9,2%
Никол Пашинян на заседании правительства коснулся экономических показателей
Президент РА подписал указы о назначении министров
Заместители министров реструктуризирующихся министерств освобождены с должностей
В НС Армении создана Следственная комиссия для расследования Четырехдневной войны в апреле 2016 года
Парламент Армении принял представленные правительством проекты нескольких законов
Минимальный срок программы “Честь имею” составит 2 года: парламент Армении принял проект в первом чтении
Армения получила возможность, в случае макрошоков, в любой момент, брать кредит у МВФ: интервью вице-премьера Мгера Григоряна
Правительство должно создать такие условия и атмосферу, чтобы человек воодушевлялся своей работой и побуждал других к труду: Никол Пашинян
Fitch подтвердило рейтинги Еревана на уровне «B+», прогноз «Позитивный»
Благотворительный фонд “Мой шаг” в итоге встреч в США собрал более 1 млн долларов
Герои сказок, воздушные шарики, игры — 1 июня резиденция президента была отдана детям
Полиция и СНБ раскрыли обстоятельства инцидента, опубликованного офисом Самвела Бабаяна: есть задержанные
Путин присвоил аэропорту Симферополя имя Айвазовского
«Арарат-Армения» стал чемпионом Армении
Евро – 2019: сборная Армении сыграет с основными фаворитами турнира