Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июнь

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

Глава МИД Армении обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ вопрос полноценного вовлечения Арцаха в переговорный процесс

 

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили конкретные шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

 

В результате выстрела противника в Арцахе погиб военнослужащий

 

Армения  решительно  призывает Азербайджан проявить подлинную политическую волю  к сохранению режима  перемирия — МИД РА

 

Чехия завершила ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС

 

По итогам встречи министров ИД Армении и Китая в  Ереване  подписан ряд документов

 

Венецианская комиссия готова поддержать реформы судебно-правовой системы Армении: письмо Букиккио Пашиняну

 

Премьер-министр предложил Совету Европы не помогать, а участвовать в процессе реформ судебно-правовой системы

 

Премьер-министр принял кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ, государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася

 

Государственные деятели в Сардарапатском мемориале воздали дань уважения памяти героев

 

Рост показателя экономической активности в Армении в апреле 2019 года составил 9,2%

 

Никол Пашинян на заседании правительства коснулся экономических показателей

 

Президент РА подписал указы о назначении министров


Заместители министров реструктуризирующихся министерств освобождены с должностей

 

В НС Армении создана Следственная комиссия для расследования Четырехдневной войны в апреле 2016 года

 

Парламент Армении принял представленные правительством проекты нескольких законов

 

Минимальный срок программыЧесть имеюсоставит 2 года: парламент Армении принял проект в первом чтении

 

Армения получила возможность, в случае макрошоков, в любой момент, брать кредит у МВФ: интервью вице-премьера Мгера Григоряна

 

Правительство должно создать такие условия и атмосферу, чтобы человек воодушевлялся своей работой и побуждал других к труду: Никол Пашинян

 

Fitch подтвердило рейтинги Еревана на уровне «B+», прогноз «Позитивный»

 

Благотворительный фондМой шагв итоге встреч в США собрал более 1 млн долларов

 

Герои сказок, воздушные шарики, игры — 1 июня резиденция президента была отдана детям

 

 

Полиция и СНБ раскрыли обстоятельства инцидента, опубликованного офисом Самвела Бабаяна: есть задержанные

 

Путин присвоил аэропорту Симферополя имя Айвазовского

 

«Арарат-Армения» стал чемпионом Армении

 

Евро – 2019: сборная Армении сыграет с основными фаворитами турнира

 




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