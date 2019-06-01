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Армения  решительно  призывает Азербайджан проявить подлинную политическую волю  к сохранению режима  перемирия — МИД РА


Армения строго осуждает целенаправленные шаги Азербайджана по обострению ситуации за последние три дня, которые проявились распространением ложной информации о жертвах азербайджанской стороны, прямыми публичными призывами в парламенте Азербайджана со стороны представителей правящей партии в виде физических угроз в отношении руководителей Армении и заметным ростом нарушений режима прекращения огня, что привело сегодня к гибели военнослужащего Армии обороны Арцаха Сипана Мелконяна.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в  заявлении,  распространенном МИД РА.

"Эти действия Азербайджана последовали после того, как 30 мая сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом к сторонам продемонстрировать максимальную сдержанность и избегать напряжения ситуации. 

Эти последние события  бросают вызов конструктивным усилиям Армении и Арцаха под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование конфликта и формирование способствующей этому атмосферы, и являются серьезным шагом назад в предпринятых в течение последних месяцев усилиях. Азербайджан нарушает свои же обязательства, принятые в Милане (в 2018г.),  в Вене (в 2019г.)  и в  Москве  (в 2019г). в  последних совместных заявлениях. 

Если эти, достойные  осуждения, действия Азербайджана  не будут прекращены в  скорейшем времени, то они  могут стать  серьезным препятствием для дальнейших шагов в рамках процесса урегулирования. Они также ставят под сомнение надежность Азербайджана и его способность оставаться верным  соглашению  о  сохранении и укреплении режима  прекращения, достигнутому  в сентябре   2018г.  в   Душанбе, и  и  обязательствам, которые  в марте  были подтверждены в Вене. Армения  решительно  призывает Азербайджан проявить подлинную политическую волю  к сохранению режима  перемирия, представив  конкретные и эффективные меры по сохранению прекращения огня.  Азербайджан будет нести всю ответственность за дальнейшее обострение ситуации. 

Последние опасные, ведущие к  конфронтации действия Азербайджана напоминают о его  предыдущих попытках насилия, варварства и агрессии и свидетельствуют о рисках физической безопасности народа  Арцаха.

Армения подтверждает, что альтернативы мирному урегулированию конфликта не существует, для чего необходимым условием является  строгое соблюдение режима прекращения огня. Безопасность Арцаха и его народа не будет поставлена под угрозу ни при каких обстоятельствах.

Последний инцидент подчеркивает безотлагательность внедрения  механизмов  расследования нарушений режима прекращения огня  ОБСЕ и расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ —  согласно обязательствам, взятым  Азербайджаном  в 2016г. в Вене и Санкт-Петербурге. 

Министерство иностранных дел Армении выражает глубокие и искренние соболезнования семье и родственникам срочного военнослужащего Армии обороны Арцаха  Сипана Мелконяна», - говорится в заявлении.




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