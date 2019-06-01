Армения  решительно  призывает Азербайджан проявить подлинную политическую волю  к сохранению режима  перемирия — МИД РА

Армения строго осуждает целенаправленные шаги Азербайджана по обострению ситуации за последние три дня, которые проявились распространением ложной информации о жертвах азербайджанской стороны, прямыми публичными призывами в парламенте Азербайджана со стороны представителей правящей партии в виде физических угроз в отношении руководителей Армении и заметным ростом нарушений режима прекращения огня, что привело сегодня к гибели военнослужащего Армии обороны Арцаха Сипана Мелконяна.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, распространенном МИД РА.

"Эти действия Азербайджана последовали после того, как 30 мая сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом к сторонам продемонстрировать максимальную сдержанность и избегать напряжения ситуации.

Эти последние события бросают вызов конструктивным усилиям Армении и Арцаха под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование конфликта и формирование способствующей этому атмосферы, и являются серьезным шагом назад в предпринятых в течение последних месяцев усилиях. Азербайджан нарушает свои же обязательства, принятые в Милане (в 2018г.), в Вене (в 2019г.) и в Москве (в 2019г). в последних совместных заявлениях.

Если эти, достойные осуждения, действия Азербайджана не будут прекращены в скорейшем времени, то они могут стать серьезным препятствием для дальнейших шагов в рамках процесса урегулирования. Они также ставят под сомнение надежность Азербайджана и его способность оставаться верным соглашению о сохранении и укреплении режима прекращения, достигнутому в сентябре 2018г. в Душанбе, и и обязательствам, которые в марте были подтверждены в Вене. Армения решительно призывает Азербайджан проявить подлинную политическую волю к сохранению режима перемирия, представив конкретные и эффективные меры по сохранению прекращения огня. Азербайджан будет нести всю ответственность за дальнейшее обострение ситуации.

Последние опасные, ведущие к конфронтации действия Азербайджана напоминают о его предыдущих попытках насилия, варварства и агрессии и свидетельствуют о рисках физической безопасности народа Арцаха.

Армения подтверждает, что альтернативы мирному урегулированию конфликта не существует, для чего необходимым условием является строгое соблюдение режима прекращения огня. Безопасность Арцаха и его народа не будет поставлена под угрозу ни при каких обстоятельствах.

Последний инцидент подчеркивает безотлагательность внедрения механизмов расследования нарушений режима прекращения огня ОБСЕ и расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ — согласно обязательствам, взятым Азербайджаном в 2016г. в Вене и Санкт-Петербурге.

Министерство иностранных дел Армении выражает глубокие и искренние соболезнования семье и родственникам срочного военнослужащего Армии обороны Арцаха Сипана Мелконяна», - говорится в заявлении.