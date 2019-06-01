Цепная авария на мосту Победы — есть пострадавшие
1 июня в 15:39 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на мосту Победы столкнулись автомобили, необходима помощь спасателей.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
Последует дополнительная информация.
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