Цепная авария  на мосту Победы — есть пострадавшие

1 июня в 15:39 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на мосту Победы столкнулись автомобили, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Последует дополнительная информация.