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Цепная авария  на мосту Победы — есть пострадавшие


1 июня   в 15:39 часов  в службу «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на мосту  Победы столкнулись автомобили, необходима помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы  МЧС РА.

Последует дополнительная информация.




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