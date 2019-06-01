Президент РА подписал указы о назначении министров
Президент РА Армен Саркисян подписал указы о назначении министров — в связи с формированием новых министерств по итогам структурных преобразований в правительстве.
Тигран Хачатрян назначен министром экономики – с освобождением с должности министра экономического развития и инвестиций.
Араик Арутюнян назначен министром образования, науки, культуры и спорта – с освобождением с должности министра образования и науки.
Сурен Папикянназначен министром территориального управления и инфраструктур – с освобождением с должности министра территориального управления и развития.
Акоп Аршакян назначен министром индустрии высоких технологий – с освобождением с должности министра транспорта, связи и IT-сферы.
После законодательных преобразований Правительство РА состоит из следующих министерств:
Министерство иностранных дел
Министерство обороны
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство юстиции
Министерство труда и по социальным вопросам
Министерство образования, науки, культуры и спорта
Министерство окружающей среды
Министерство здравоохранения
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство территориального управления и инфраструктур
Министерство индустрии высоких технологий