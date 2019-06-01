Президент РА подписал указы о назначении министров

Президент РА Армен Саркисян подписал указы о назначении министров — в связи с формированием новых министерств по итогам структурных преобразований в правительстве.

Тигран Хачатрян назначен министром экономики – с освобождением с должности министра экономического развития и инвестиций.

Араик Арутюнян назначен министром образования, науки, культуры и спорта – с освобождением с должности министра образования и науки.

Сурен Папикянназначен министром территориального управления и инфраструктур – с освобождением с должности министра территориального управления и развития.

Акоп Аршакян назначен министром индустрии высоких технологий – с освобождением с должности министра транспорта, связи и IT-сферы.

После законодательных преобразований Правительство РА состоит из следующих министерств:

Министерство иностранных дел

Министерство обороны

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Министерство юстиции

Министерство труда и по социальным вопросам

Министерство образования, науки, культуры и спорта

Министерство окружающей среды

Министерство здравоохранения

Министерство финансов

Министерство экономики

Министерство территориального управления и инфраструктур

Министерство индустрии высоких технологий