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Президент РА подписал указы о назначении министров


Президент РА Армен Саркисян  подписал указы  о назначении  министров — в связи с формированием  новых министерств  по итогам структурных преобразований  в  правительстве.

Тигран Хачатрян назначен министром экономики – с освобождением с должности министра экономического развития  и инвестиций.

Араик Арутюнян назначен министром образования, науки, культуры и спорта – с освобождением с должности  министра образования и науки.

Сурен Папикянназначен министром территориального управления и инфраструктур  – с освобождением с должности министра территориального управления и развития.

Акоп Аршакян назначен министром индустрии высоких технологий – с освобождением с должности министра транспорта, связи и IT-сферы.

После  законодательных  преобразований Правительство РА  состоит из следующих министерств:

Министерство иностранных дел

Министерство обороны

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Министерство юстиции

Министерство труда  и по социальным вопросам

Министерство  образования, науки, культуры и спорта 

Министерство окружающей  среды

Министерство здравоохранения

Министерство финансов

Министерство экономики

Министерство территориального управления и инфраструктур

Министерство индустрии высоких технологий

 

 

 

 




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