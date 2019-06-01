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В ДТП погиб экс-полузащитник сборной Испании Антонио Рейес


 Бывший полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП в 35-летнем возрасте.

Как передает Арменпресс, об этом  сообщает Independent.

Соболезнования  уже  выразили  "Арсенал", "Реал", "Севилья" — клубы, в которых он играл.

Рейес дебютировал в составе "Севильи" в 16 лет, после чего выступал за команды  "Арсенал", "Реал", "Атлетико", "Эспаньол", "Бенфика" и др.




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