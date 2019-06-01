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Дети адвокатов отметили праздник в Палате адвокатов


Палата  адвокатов Армении 1  июня  пригласила детей  адвокатов  и журналистов отметить Международный день защиты детей.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе  ПА, для  детей  были организованы разнообразные  развлечения – игры, флешмобы, угощение.  Детям доставили огромную радость герои их любимых мультиков, веселые игры, танцы.

С праздником детей  поздравил председатель Палаты  адвокатов Ара Зограбян.




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