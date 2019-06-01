Дети адвокатов отметили праздник в Палате адвокатов

Палата адвокатов Армении 1 июня пригласила детей адвокатов и журналистов отметить Международный день защиты детей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ПА, для детей были организованы разнообразные развлечения – игры, флешмобы, угощение. Детям доставили огромную радость герои их любимых мультиков, веселые игры, танцы.

С праздником детей поздравил председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян.