Герои сказок, воздушные шарики, игры — 1 июня резиденция президента была отдана детям

Ворота президентской резиденции РА 1 июня открылись перед детьми и их родителями.

Как передает Арменпресс, в Международный день защиты прав детей детвора сполна наслаждалась здесь, где их ждали герои любимых сказок, многоцветье воздушных шариков и пузырьков, игры.

Организатор мероприятия - директор Фонда развития ребенка Лусине Симонян, сказала, что сегодня они не собираются говорить о вопросах, связанных с защитой прав детей.

«Наша цель сегодня - сказать на Баграмяна 26, что в Армении дети живут, рождаются. Каждый деньобщаясь с нашими детьми, и в нашей повседневной деятельностимы укрепляем эту веру, эту силу, ответственность, которую мы должны нести за ребенка, чтобывоспитывать счастливых людей. Мы хотим, чтобы эту ответственность нес каждый», - сказал Симонян.

Во дворе президентской резиденции были организованы развлекательные и обучающие игры для детей. Они могли увидеть постановки с героями любимых сказок в исполнении артистов Детско-юношеского театра.