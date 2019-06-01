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Герои сказок, воздушные шарики, игры — 1 июня резиденция президента была отдана детям


Ворота президентской резиденции РА 1 июня  открылись перед детьми и их родителями. 

Как  передает Арменпресс,   в Международный день защиты прав детей  детвора  сполна наслаждалась здесь, где  их ждали  герои  любимых сказок, многоцветье воздушных  шариков и пузырьков, игры.

Организатор мероприятия - директор Фонда развития ребенка Лусине Симонян, сказала, что сегодня они не собираются говорить о вопросах, связанных с защитой прав детей.

«Наша цель сегодня - сказать на Баграмяна 26, что в Армении дети живут, рождаются. Каждый деньобщаясь с нашими детьми, и  в нашей повседневной деятельностимы укрепляем эту веру, эту силу, ответственность, которую мы должны нести за ребенка, чтобывоспитывать  счастливых людей. Мы хотим, чтобы эту  ответственность нес каждый», - сказал Симонян.

Во дворе президентской резиденции были организованы развлекательные и обучающие  игры для детей. Они могли увидеть постановки с героями любимых сказок в исполнении артистов  Детско-юношеского театра.




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