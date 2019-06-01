В Москве состоялось совместное заседание постоянного комитета по внешним связям НС РА и комитета по международным вопросам СФ ФС РФ

В соответствии с предварительно достигнутыми договоренностями состоялось совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Республики Армения. Мероприятие провели председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев и председатель Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Республики Армения Рубен Рубинян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ в составе делегации Национального собрания были депутаты Ануш Беглоян («Мой шаг»), Сос Аветисян (фракция «Мой шаг»), Арман Абовян (фракция «Процветающая Армения») и Арман Бабаджанян (фракция "Светлая Армения").

В рамках визита делегация встретилась с заместителем председателя Федерального совета РФ Юрием Воробьевым. С российской стороны во встрече приняли участие председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарев, представители комитета по международным вопросам Владимир Джабаров, Сергей Кисляк, Игорь Гахраманян, Владимир Лукин, Ольга Тимофеева и другие.

Юрий Воробьев с удовлетворением отметил поступательность дружественных и союзнических отношений между Арменией и Россией. В контексте межпарламентского сотрудничества была подчеркнута последовательная работа армяно-российской межпарламентской комиссии.

Председатель Постоянной комиссии НС по международным отношениям Рубен Рубинян с удовлетворением отметил, что между двумя странами установлен прочный политический диалог, подчеркнув, что Армения и Россия являются союзниками и стратегическими партнерами. Рубен Рубинян подчеркнул важность усилий и роли России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и обеспечение мира и стабильности в регионе.

Председатель комитета по иностранным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев с удовлетворением подчеркнул эффективность формата профильных комитетов, отметив, что это платформа для открытых и прозрачных дискуссий, позволяющая изучить опыт двух стран, планомерное взаимодействие на международных площадках и наметить новые перспективы.

Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян.

Вопросы, включенные в повестку дня совместного заседания комитетов, касались проблем глобальной и региональной безопасности на Южном Кавказе, армяно-российского стратегического сотрудничества в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, а также перспектив сотрудничества на международных платформах.

На встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По результатам совместного заседания стороны приняли совместное заявление.

Совместное заявление Комитета по международным делам Совета Федерации ФС РФ и Постоянного комитета по внешним связям НС РА

30 мая 2019 год, Москва

Четвертое заседание Комитета по иностранным делам РФ по международным делам (далее - Стороны) и Комитета по международным отношениям Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялось 30 мая 2019 года в Москве.

В ходе встречи стороны отметили, что в прошедшем периоде две страны сохранили качественное развитие и укрепление отношений, дружбы и сотрудничества. Особое внимание было уделено постоянному систематическому взаимовыгодному диалогу по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

В ходе совместного заседания обсуждались вопросы международной повестки дня и стратегического сотрудничества, в том числе вопросы повестки дня международных парламентских структур и международных парламентских платформ.

Стороны подчеркнули постоянное сближение или совпадение позиций и интересов в международной повестке дня, в частности установление мирового порядка, основанного на укреплении многополярности и сотрудничества, международных демократических институтов, взаимного уважения суверенитета двух стран и соблюдения универсальных принципов и норм международного права.

Стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся армяно-российского союзнического стратегического партнерства. С удовлетворением было отмечено, что отношения сохраняют преемственность и вносят значительный вклад в развитие двусторонней правовой базы, осованных на Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией от 29 августа 1997 года, Декларации «Союзническое сотрудничество между Республикой Армения и Российской Федерацией, направленное на XXI век» от 26 сентября 2000 года.

Обсуждались вопросы, связанные с глобальной безопасностью и региональными вызовами. Стороны отметили устойчивую нестабильность в мире, подчеркнув недопустимость применения силы или угрозы силой и существование разделительных линий.

Стороны выступили против применения политических и экономических санкций, а также других односторонних ограничительных мер, направленных на оказание давления на Стороны, и поддержали необходимость укрепления ООН и ее структур. Они подчеркнули важную роль ОБСЕ и других международно признанных мандатов в урегулировании современных международных проблем при полном соблюдении норм международного права, исключая их выборочное применение.

Стороны подтвердили свою приверженность исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, исключая любые шаги и воинственную риторику, которые могут привести к применению силы или угрозе применения силы. Стороны подчеркнули важность сохранения режима прекращения огня и свою приверженность его укреплению. Особые меры, соглашение о применении которых были достигнуты в 2016 году на форумах в Вене и Санкт-Петербурге, а также договоренности между лидерами Армении и Азербайджана в 2018 году в Душанбе должны быть выполнены.

Стороны высоко оценили достижения, связанные с системным развитием двусторонних отношений и эффективным армяно-российским сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Государств.

Помимо вышесказанного, Стороны выразили поддержку совместным усилиям в рамках ОДКБ, направленным на мирное развитие и стабильность на Южном Кавказе, а также дальнейшим программам, на взаимное укрепление союзнических отношений между Арменией и Россией для обеспечения безопасности в регионе.

Стороны выразили поддержку решений заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, состоявшегося в Бишкеке 20 мая 2019 года, а также документов, принятых на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, состоявшегося 22 мая 2019 года.

Стороны подчеркнули важность дальнейших шагов по укреплению сотрудничества на международном и региональном уровнях в целях противодействия экстремизму и борьбы с незаконной миграцией, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и других запрещенных медикаментов.

Обсуждение хода евразийского интеграционного процесса. Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития всего комплекса вопросов, связанных с экономической интеграцией, с целью достижения целей и задач Евразийского экономического союза, рассматривая структуру как современный, эффективный и конкурентоспособный международный союз, способствующий укреплению интеграционного сотрудничества и дополнительному экономическому росту государств-членов. Кроме того, Стороны с удовлетворением отметили итоги заседания Евразийского экономического совета, состоявшегося в Нур-Султане 29 мая 2019 году.

Стороны отметили успехи в сфере торгово-экономического сотрудничества, увеличение двустороннего товарооборота и значительные перспективы экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Они подтвердили свою готовность продолжать работу по созданию условий для упрощения денежного обращения, товаров, рабочей силы и услуг с целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата и регулирования межрегиональных контактов.

Анализируя текущее состояние двустороннего сотрудничества в международных парламентских структурах и международных парламентских платформах, таких как МПА СНГ, ПА ОДКБ, МПА, ПА ОЧЭС, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, Стороны зафиксировали позитивный процесс сотрудничества между двумя странами, что позволяет разработать общедоступные подходы в рамках межпарламентского диалога, выразили готовность продолжать координировать свои действия с деятельностью международных парламентских организаций.

Стороны выразили удовлетворение контактами в рамках 140-го Межпарламентского профсоюзного форума в Дохе (Катар) 6-10 апреля 2019 года, а также последовательной реализацией договоренностей, достигнутых в ходе контактов и сотрудничества.

Стороны договорились о формирования парламентских делегаций и содействия поездкам в Россию и Армению с целью участия в торжественных мероприятиях в рамках празднования 75-й годовщины Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.

Стороны подтверждают, что накопленный опыт проведения совместных заседаний обеспечивает преемственность подходов к совместным вопросам в различных областях двусторонних отношений, дает дополнительный импульс развитию и гармонизации национального законодательства, предоставляет новые возможности для качественного диалога между Сторонами и создает постоянную платформу для обмена мнениями экспертов по широкому кругу актуальных проблем.

Стороны договорились провести следующее совместное заседание в столице Республики Армения Ереване во второй половине 2019 года.

Заявление подписали Рубен Рубинян и Константин Косачев.