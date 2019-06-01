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Валерий Осипян направил поздравительное послание по случаю Международного дня защиты детей


Начальник полиции Армении Валерий Осипян направил поздравительное послание в связи с Международным днем защиты детей 1 июня, сообщили Арменпресс в полиции.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в  послании говорится:

 «Сегодня Международный день защиты  детей.  Это официально. А неофициально, по зову  сердца и степени любви каждого из нас им принадлежит  каждый день, каждый час и каждая минута.

Дети - это не только наше будущее, но и настоящее, и в любой момент все делается для детей.

Мы не только строим ту страну, где наши дети будут счастливы, но и соизмеряем  нашу повседневную работу, поведение и цели с  оценкой детей. И счастлив тот, кто получает их оценку.

Поздравляю детей с этим самым ярким и солнечным праздником. Я также поздравляю всех родителей, бабушек и дедушек.

Желаю исполнения  всех желаний и планов наших детей. Заверяю: полиция  сделает все возможное, чтобы  наша страна стала самым добрым и самым надежным местом для  этого в  мире – и сегодня, и в будущем.

Будьте  счастливы!»




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