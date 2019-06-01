Валерий Осипян направил поздравительное послание по случаю Международного дня защиты детей

Начальник полиции Армении Валерий Осипян направил поздравительное послание в связи с Международным днем защиты детей 1 июня, сообщили Арменпресс в полиции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в послании говорится:

«Сегодня Международный день защиты детей. Это официально. А неофициально, по зову сердца и степени любви каждого из нас им принадлежит каждый день, каждый час и каждая минута.

Дети - это не только наше будущее, но и настоящее, и в любой момент все делается для детей.

Мы не только строим ту страну, где наши дети будут счастливы, но и соизмеряем нашу повседневную работу, поведение и цели с оценкой детей. И счастлив тот, кто получает их оценку.

Поздравляю детей с этим самым ярким и солнечным праздником. Я также поздравляю всех родителей, бабушек и дедушек.

Желаю исполнения всех желаний и планов наших детей. Заверяю: полиция сделает все возможное, чтобы наша страна стала самым добрым и самым надежным местом для этого в мире – и сегодня, и в будущем.

Будьте счастливы!»