Разбойное нападение в Масисе: гражданин обезвредил лицо, угрожавшее ножом продавцу магазина одежды

В Масисское отделение полиции РА 31 мая в 16.15 часов поступило сообщение о том, что неизвестный вошел в магазин на городском рынке Масиса и угрожает сотруднику ножом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в тот же день в 16.10 часов в магазин на ул.Дпроцаканнери вошел 41-летний Зограб В., схватил за шею продавщицу обувного отдела и, приставив к горлу нож, потребовал деньги.

В результате оперативных мероприятий Зограб В. был доставлен в полицию. Орудие преступления было конфисковано.

Благодаря предпринятым мероприятиям выяснилось, что Зограба В. обезвредил некий гражданин, который нанес ему телесные повреждения ударами кулаками, после чего Зограбу В. потребовалась медпомощь.

По оперативным данным, полученным в результате дальнейших действий, в 22.10 в полицию была вызвана женщина, которая сообщила, что в тот же день в районе 12.30 часов некий мужчина в черном, среднего роста, примерно 40 лет, преследовал ее и открыто похитил кошелек.

Выяснилось, что описанное женщиной лицо – это тот самый Зограб В.

Зограб В. арестован.

Подготавливаются материалы.