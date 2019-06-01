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Премьер-министр Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор


Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 июня позвонил премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну, направил поздравления и пожелания в связи с днем его рождения. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,  в  ходе телефонного разговора собеседники обсудили также дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

 




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