Премьер-министр Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор

Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 июня позвонил премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну, направил поздравления и пожелания в связи с днем его рождения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе телефонного разговора собеседники обсудили также дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.