Тренерский штаб «Арцаха» покинул клуб
ФК «Арцах» по взаимному согласию прервал контракты с главным тренером Севада Арзуманяном и тренерами Кареном Барсегяном и Артуром Асояном.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт ФК «Арцах» в Facebook.
«ФК «Арцах» выражает признательность молодым тренерам за большую работу, проделанную за столь короткое время, а также за высокий профессионализм, и желает им успехов в дальнейшей спортивной карьере», - говорится в сообщении.
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