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Тренерский штаб «Арцаха» покинул клуб


ФК «Арцах» по взаимному  согласию прервал контракты  с главным тренером Севада Арзуманяном и тренерами Кареном Барсегяном и Артуром Асояном.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный  сайт ФК «Арцах»  в Facebook.

«ФК «Арцах» выражает признательность молодым тренерам за  большую работу, проделанную за столь короткое время, а  также за высокий  профессионализм, и желает им успехов  в дальнейшей  спортивной  карьере», - говорится  в  сообщении.




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