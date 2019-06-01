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Дмитрий Медведев поздравил Никола Пашиняна с днем рождения


Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил поздравительное послание премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с днем его рождения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич!

От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Хотел бы отметить Ваше постоянное внимание к вопросам развития отношений дружбы, партнерства и союзничества, связывающих Россию и Армению. Укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре. Углубляется интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Убеждён, что активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему расширению практической кооперации, продвижению новых взаимовыгодных инициатив в различных областях. Это в полной мере отвечает долгосрочным интересам наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности”.

 

 




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