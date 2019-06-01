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Президент РФ Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна в связи с днем рождения


Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с днем его рождения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

 

“Уважаемый Никол Воваевич!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию союзнических отношений между Россией и Арменией, а также партнерского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов”.




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