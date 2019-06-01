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Да здравствуют наши дети, которые живут и будут жить в свободной и счастливой Армении — Никол Пашинян


По случаю Международного дня защиты детей  премьер-министр РА  Никол Пашинян  сделал запись в   Facebook.

«И да  здравствуют наши дети, которые  живут и будут жить в свободной  и счастливой  Армении!», — как  передает Арменпресс, написал Никол Пашинян.




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