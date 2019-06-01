Да здравствуют наши дети, которые живут и будут жить в свободной и счастливой Армении — Никол Пашинян
По случаю Международного дня защиты детей премьер-министр РА Никол Пашинян сделал запись в Facebook.
«И да здравствуют наши дети, которые живут и будут жить в свободной и счастливой Армении!», — как передает Арменпресс, написал Никол Пашинян.
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