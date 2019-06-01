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Анна Акопян направила послание по случаю Международного дня защиты детей


Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей  фондов  «Мой шаг» и  City of smile Анна Акопян направила послание  по случаю Международного дня защиты детей.

Как  сообщили Арменпресс из офиса  Анны  Акопян, в  послании, в  частности, говорится: 

«Дорогие  дети, дорогие  родители,

сердечно  поздравляю вас с самым, пожалуй, ярким и светлым праздником - Международным днем защиты  прав детей. Желание  каждого взрослого – сделать максимальное, чтобы  ваше детство было здоровым, безмятежным и защищенным, чтобы  каждый  из вас получил полноценное  образование и имел возможность осуществить свои самые  заветные  мечты.

Желаю, чтобы  вы жили в  инклюзивном обществе, были социально защищены и могли  использовать свое  право получить образование. 

В нашем обществе не должно быть насилия в отношении детей, а  селективное  прерывание  беременности  должны отвергнуть все  слои общества. К  сожалению, в  этом плане  нам еще многое  предстоит сделать. В  Армении, хотя  и сократились, однако продолжаются случаи селективных абортов. Согласно статистическим данным    исследований по демографии и здоровью, семеро из десяти 1-14-летних детей, в течение  30 дней, предшествующих опросу, подвергались психологическому  или физическому  наказанию. Это довольно тревожащие факты, над которыми нам надо работать и изменить реальность -  сделав  ее более светлой, более позитивной и более достойной.

Особо поздравляю вас, дорогие  родители, ибо на  ваших плечах лежит миссия – окружить детей  теплотой  в семье, воспитать духовно здоровое  и достойное  будущее поколение.

Еще  раз поздравляю с праздником, желаю вам безоблачного неба и безмятежного детства, мои маленькие друзья!»




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