Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей фондов «Мой шаг» и City of smile Анна Акопян направила послание по случаю Международного дня защиты детей.

Как сообщили Арменпресс из офиса Анны Акопян, в послании, в частности, говорится:

«Дорогие дети, дорогие родители,

сердечно поздравляю вас с самым, пожалуй, ярким и светлым праздником - Международным днем защиты прав детей. Желание каждого взрослого – сделать максимальное, чтобы ваше детство было здоровым, безмятежным и защищенным, чтобы каждый из вас получил полноценное образование и имел возможность осуществить свои самые заветные мечты.

Желаю, чтобы вы жили в инклюзивном обществе, были социально защищены и могли использовать свое право получить образование.

В нашем обществе не должно быть насилия в отношении детей, а селективное прерывание беременности должны отвергнуть все слои общества. К сожалению, в этом плане нам еще многое предстоит сделать. В Армении, хотя и сократились, однако продолжаются случаи селективных абортов. Согласно статистическим данным исследований по демографии и здоровью, семеро из десяти 1-14-летних детей, в течение 30 дней, предшествующих опросу, подвергались психологическому или физическому наказанию. Это довольно тревожащие факты, над которыми нам надо работать и изменить реальность - сделав ее более светлой, более позитивной и более достойной.

Особо поздравляю вас, дорогие родители, ибо на ваших плечах лежит миссия – окружить детей теплотой в семье, воспитать духовно здоровое и достойное будущее поколение.

Еще раз поздравляю с праздником, желаю вам безоблачного неба и безмятежного детства, мои маленькие друзья!»