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Мы подтверждаем нашу обязанность обеспечивать принцип защиты лучших интересов каждого ребенка — послание Армана Татояна


ЗПЧ Армении Арман Татоян направил послание  по случаю Международного дня защиты детей.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Омбудсмена  РА, в  послании, в  частности, говорится:

«Дорогие  дети,

сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей.

Сегодня мы  не  только отмечаем Международный день защиты детей,  но и подтверждаем нашу  обязанность  обеспечивать принцип защиты  лучших интересов  каждого ребенка и его прав.

Для  детского счастья    незаменимы  родительская любовь, их теплота, жизнь и взросление  в  родной  семье. Для основополагающих принципов необходимо обеспечить условия, чтобы  ребенок  рос в  здоровой, благополучно и счастливой  семье.

Наша задача – обеспечить детям здоровое, безмятежное и счастливое  детство.

Защищая права детей, мы защищаем наше будущее.

Дорогие дети, еще раз поздравляю вас с этим теплым и красивым праздником, желаю вам здоровья, безмятежного детства и светлого будущего!»

 

 

 




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