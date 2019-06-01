Мы подтверждаем нашу обязанность обеспечивать принцип защиты лучших интересов каждого ребенка — послание Армана Татояна

ЗПЧ Армении Арман Татоян направил послание по случаю Международного дня защиты детей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Омбудсмена РА, в послании, в частности, говорится:

«Дорогие дети,

сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей.

Сегодня мы не только отмечаем Международный день защиты детей, но и подтверждаем нашу обязанность обеспечивать принцип защиты лучших интересов каждого ребенка и его прав.

Для детского счастья незаменимы родительская любовь, их теплота, жизнь и взросление в родной семье. Для основополагающих принципов необходимо обеспечить условия, чтобы ребенок рос в здоровой, благополучно и счастливой семье.

Наша задача – обеспечить детям здоровое, безмятежное и счастливое детство.

Защищая права детей, мы защищаем наше будущее.

Дорогие дети, еще раз поздравляю вас с этим теплым и красивым праздником, желаю вам здоровья, безмятежного детства и светлого будущего!»