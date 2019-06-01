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Европейские индексы - 31-05-19


МОСКВА, 1 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.47% и составил 11726.84 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.79% и составил 5207.63 пункта, британский FTSE снизился на 0.78% и составил 7161.71 пункта, а российский RTSI вырос на 0.04% и составил 1287.09 пункта.




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