Европейские индексы - 31-05-19

МОСКВА, 1 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.47% и составил 11726.84 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.79% и составил 5207.63 пункта, британский FTSE снизился на 0.78% и составил 7161.71 пункта, а российский RTSI вырос на 0.04% и составил 1287.09 пункта.