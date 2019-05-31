Спикер НС Армении примет участие в 4-м саммите председателей парламентов стран Центральной и Восточной Европы

Делегация во главе со спикером Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном отбудет 3-5 июня в Варшаву для участия в 4-м саммите председателей парламентов стран Центральной и Восточной Европы. На саммите запланировано выступление главы парламента.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального Собрания Республики Армения, в рамках визита спикер НС планирует встретиться с председателем Сейма Республики Польша Мареком Кучинским.

В составе делегации будет председатель Постоянной комиссии НС по международным отношениям Рубен Рубинян.