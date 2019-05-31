За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 67 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 30 и 31 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 67 случаев преступлений, из них 3 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 17 случаев причинения телесных повреждений, 12 случаев мошенничества, 7 случаев кражи личного имущества, по 4 случая присвоения или растраты и побоев, по 3 случая изъятия оружия и боеприпасов и злоупотребления должностными полномочиями, по 2 случая незаконной вырубки деревьев и угрозы убийством, по 1 случаю убийства, грабежам уклонения от уплаты налогов, фальшивомонетничества, хулиганства, обнаружения наркотиков, незаконного лишения свободы, злоупотребления своими полномочиями сотрудникам коммерческих или иных организаций, подделки документов и нарушения правил производства, приобретения, хранения, регистрации, выпуска, перевозки или доставки веществ, оборудования или инструментов, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

За данный период найдены 3 человека, находящихся в розыске, еще 1 с явкой с повинной обратился в Полицию, найдены 2 человека, пропавших без вести, зарегистрировано 2 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества и 1 случай хулиганства.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 10 ДТП: 12 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.