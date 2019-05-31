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В апреле зафиксирован рост экспорта на 9,9%


По данным Национального статистического комитета Армении, экспорт товаров в апреле вырос на 9,9%.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Армении, в некоторых товарных группах экспорт увеличился на двузначное число.

«На следующей неделе также будут представлены полные статистические данные Статистического комитета по экспорту товаров», - говорится в сообщении.




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