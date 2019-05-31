В апреле зафиксирован рост экспорта на 9,9%

По данным Национального статистического комитета Армении, экспорт товаров в апреле вырос на 9,9%.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Армении, в некоторых товарных группах экспорт увеличился на двузначное число.

«На следующей неделе также будут представлены полные статистические данные Статистического комитета по экспорту товаров», - говорится в сообщении.