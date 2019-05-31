Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян уверен, что сборная Армении с честью выступит на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет. Как сообщает Арменпресс, Мхитарян заявил об этом 31 мая, коснувшись того, что в результате жеребьевки у нашей команды есть сильные соперники.

«Возможно, все недовольны этой жеребьевкой, потому что нам достались самые сильные конкуренты, хотя слабых соперников нет. Но наши ребята должны играть, показать, что они достойны играть против этих команд. Не о чем беспокоиться, потому что все футболисты, все люди. Единственное, что они могут сделать, - это играть на высоком уровне, насколько они в состоянии это сделать, и показать всем, что они могут играть на высоком уровне. Я надеюсь, что после этого чемпионата некоторые армянские игроки, вероятно, переедут в Европу, что будет хорошо как для них, так и для армянского футбола», - сказал Мхитарян.

По словам Мхитаряна, проведение такого турнира в Ереване является большой ответственностью.

«Мы представляем Армению и показываем людям, что значит быть армянином, жить в Армении и играть в сборной Армении. Думаю, это будет очень хорошее мероприятие, и наши игроки выступят с честью», - сказал капитан сборной.