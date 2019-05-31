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Чехия завершила ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС


Чешская Республика завершила ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Как сообщает Арменпресс, об этом написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на своей странице в Facebook.

«Согласно информации посольства Армении в Чехии, Чешская Республика завершила процесс ратификации соглашения Армения-Европейский союз», - написала Нагдалян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 годա. Соглашение ратифицировали Болгария, Дания, Эстония, Великобритания, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Польша, Румыния, Германия, Финляндия, Венгрия, Швеция и Словакия. Соглашение также ратифицировано Арменией.




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