Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в очередном заседании Совета глав правительств СНГ

Вице-премьер Армении Мгер Григорян 31 мая в столице Туркменистана Ашхабаде принял участие в очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Григоряна, в повестку заседания был включен широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим развитием и модернизацией СНГ, а также совершенствованием нормативно-правовой базы структуры. В ходе заседания в узком и широком форматах были обсуждены вопросы сотрудничества государств-членов СНГ в инновационной сфере и взаимодействия таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

По итогам обсуждений были подписаны около десяти документов, в частности, о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований, о сотрудничестве в области музейного дела, о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров.

Вице-премьер Григорян, коснувшись вопросов развития передовых технологий в государствах-членах СНГ и подчеркнув важность их применения в различных областях экономики, подтвердил готовность армянской стороны поделиться своим опытом в ходе экономического взаимодействия. Он также подчеркнул важность продолжительных усилий по расширению сотрудничества в перспективных направлениях энергетической, транспортной и телекоммуникационных сфер в формате СНГ.