В Косове заявили, что рассмотрят возможность референдума об объединении с Албанией

Косово рассмотрит возможность объединения с Албанией, если Евросоюз продолжит изолировать непризнанную республику. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу президент непризнанного образования Хашим Тачи.

"Если ЕС продолжит изолировать Косово, будет рассмотрена возможность институциональных действий или референдума об объединении с Албанией. Мы можем сделать это через парламентские резолюции или через референдумы в Косове и в Албании, но включая Прешево, Медведжу и Буяновац. Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг", - заявил Тачи телеканалу Dukagjinit.

По мнению лидера косоваров, такая идея "восстановит историческую правду". Тачи уточнил, что под "изоляцией" он подразумевает "затянувшийся процесс визовой либерализации" Косова с ЕС.

Ранее Тачи неоднократно заявлял о претензиях не только на автономный сербский край Косово и Метохия, но и на южные территории Сербии - Прешевскую долину. Долина лежит на юге Сербии, где находятся три крупных горда - Прешев, Медведже и Буяновац. Ранее лидеры албанской диаспоры, живущие в этом регионе, обратились к руководству Косова с просьбой включить их в состав непризнанной республики. Тачи утверждал, что 98% населения Прешева, Медвежде, Буяновца выражают желание присоединиться к Косову.

МИД Сербии неоднократно предупреждал об опасности новых потрясений на Балканах. Одной из основных проблем, по словам главы ведомства Ивицы Дачича, является идея создания в регионе "Великой Албании". Это паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии, а также на половину Черногории.