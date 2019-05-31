Зеленский выступил за продолжение санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения санкций против России до возвращения всех "оккупированных украинских территорий", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - сказал Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и Польши Яцеком Чапутовичем в Киеве в пятницу.

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины со стороны Польши и Швеции в защите суверенитета и территориальной целостности и в вопросе освобождения украинских пленных.

Президент также сказал, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией - это "второй фронт для Украины".