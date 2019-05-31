Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-05-19

ЕРЕВАН, 31 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 31 мая, курс доллара США сократился на 0.17 драмa и составил 480.10 драм. Курс евро вырос на 0.25 драмa и составил 535.41 драм. Курс российского рубля сократился на 0.07 драмa и составил 7.33 драм. Курс британского фунта сократился на 2.85 драмa и составил 603.92 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 17.81 драмa и составила 19772.2 драм. Цена серебра выросла на 0.31 драмa и составила 222.27 драм. Цена платины сократилась на 81.53 драмa и составила 12209.54 драм.