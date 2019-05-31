Азиатские индексы - 31-05-19

ТОКИО, 31 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.63% и составил 20601.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.29% и составил 1512.28 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.24% и составил 2898.70 пункта, а HANG SENG снизился на 0.79% и составил 26901.09 пункта.