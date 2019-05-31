Телеканал CNBC показал на видео интерьер самолета E-4B Nightwatch, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Самолет представляет собой модифицированную версию дальнемагистрального лайнера Boeing 747 и используется в качестве машины "Судного дня" – мобильного резервного командного пункта Пентагона на случай ядерной войны. Аппарат готов к полету 24 часа в сутки семь дней в неделю, пояснил журналистам член экипажа.

В верхней части фюзеляжа воздушного судна более 60 спутников тарелок и антенн, обеспечивающих его связь с кораблями, подлодками, военными самолетами в любой точке планеты. В самолете может поместиться до 112 человек. В нем есть 18 кроватей, шесть ванных комнат, кухня, конференц-зал, рабочее пространство и кабинет для руководства американского минобороны.

Детали об остальном оборудовании самолета засекречены. Отмечается, что на E-4B Nightwatch нет передовой электроники. Разработчики сделали выбор в пользу "аналоговых систем", которые сочли более подходящими для использования в условиях после гипотетического ядерного конфликта.