Глава МИД Британии назвал подстрекательством слова спецдокладчика ООН о пытках Ассанжа

Глава британского МИД Джереми Хант обвинил в подстрекательстве специального докладчика ООН по пыткам Нильса Мельцера, заявившего, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж несколько лет подвергался в Соединенном Королевстве психологическим пыткам, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это не так. Ассанж предпочел спрятаться в посольстве и всегда мог свободно выйти оттуда и предстать перед правосудием. Специальному докладчику ООН следует позволить британским судам выносить свои решения без его вмешательства или подстрекательских обвинений", - написал Хант в пятницу в Twitter.

Согласно информации, которую Мельцер, встречавшийся с Ассанжем в лондонской тюрьме Белмарш, привел в комментарии на страницах газеты The Times, налицо "все доказательства" того, что Ассанж несколько лет подвергался "все более жестоким, бесчеловечным, унижающим человеческое достоинство видам обращения и наказания, совокупное воздействие которых можно охарактеризовать только как психологическую пытку". Спецдокладчик ООН обвинил Великобританию, США и Швецию в том, что они совместно организовали против Ассанжа "непрекращающуюся и ничем не ограниченную кампанию по запугиванию и клевете".

В четверг WikiLeaks сообщила, что Ассанж перемещен в больничное отделение пенитенциарного учреждения из-за ухудшения состояния здоровья. Ранее врачи диагностировали у него депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом его многолетнего пребывания в посольстве Эквадора, где он скрылся от британских властей и попросил политического убежища в июне 2012 года.

1 мая решением Королевского суда лондонского района Саутуорк Ассанж был приговорен к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Судья Дебора Тейлор подчеркнула, что приняла во внимание возможные смягчающие обстоятельства, но подчеркнула, что "никто не может быть превыше закона и игнорировать предписания суда".