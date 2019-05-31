В парламенте Арцаха обсудили исполнение бюджета за 2018 год

31-го мая состоялось совместное заседание постоянных комиссий НС по государственно-правовым вопросам и финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению под председательством Овика Дживаняна и Арама Григоряна. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, на заседании был обсужден годовой отчет об исполнении государственного бюджета за 2018 год.

Руководитель аппарата Президента Республики Арцах Марат Мусаелян, представляя расходы на содержание аппарата Президента, отметил, что из предусмотренных 557 млн 660 тыс драмов фактические расходы составили 473 млн 405 тыс драмов или 85% предусмотренной суммы.

Для обеспечения деятельности Национального собрания, по словам руководителя аппарата Гарика Джамгаряна, в 2018 году из государственного бюджета было выделено 601 млн 337 тыс драмов, фактическое исполнение составило 585 млн 92 тыс драмов или 97,3% предусмотренной суммы.

По словам начальника управления делами Правительства аппарата Президента Республики Арцах – первого заместителя руководителя аппарата Араика Лазаряна, предусмотренные расходы на содержание органа в отчетном году составили 327 млн 401 тыс драмов, фактические расходы составили 306 млн 754 тыс драмов или 93,7%.

На содержание министерства юстиции, по словам министра Арарата Даниеляна, в 2018 году было предусмотрено 350 млн 324 тыс драмов, фактическое исполнение составило 337 млн 429 тыс драмов или 96,3%.

Согласно отчету, представленному председателем Высшего судебного совета Гаяне Григорян, на содержание судебной системы государственным бюджетом было предусмотрено 577 млн 113 тыс драмов, расходы составили 548 млн 104 тыс драмов или 98,4 %.

По словам генерального прокурора Артура Мосияна, предусмотренный бюджет прокуратуры составил 503 млн 323 тыс драмов, фактическое исполнение составило около 469 млн драмов или 93%.

По словам члена Аудиторской палаты Шушаник Айрапетян, расходы на содержание Аудиторской палаты в 2018 году составили 142 млн 828 тыс драмов, фактическое исполнение составило 123 млн 128 тыс драмов.

Защитник прав человека Артак Бегларян отметил, что из государственного бюджета на содержание аппарата было предусмотрено 47 млн 449 тыс драмов, фактическое исполнение составило 44 млн 629 тыс драмов или 94,1%.

Совету Гражданской службы в 2018 году было выделено 102 млн 153 тыс драмов, по словам председателя Совета Бориса Арушаняна, расходы составили 101 млн 206 тыс драмов.

На содержание Центральной избирательной комиссии, по словам заместителя председателя комиссии Егише Арзуманяна было выделено 38 млн 937 тыс драмов, фактические расходы составили 37 млн 891 тыс драмов или 97,3%.

Подводя итоги заседания, председатель постоянной комиссии НС по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению Арам Григорян отметил, что обсуждения касательно исполнения бюджета продолжатся во фракциях.