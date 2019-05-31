В ереванских вузах востребованы специальности по программированию, юриспруденции и психологии

Большинство абитуриентов ереванских государственных вузов в 2019 году отдали предпочтение таким специальностям, как юриспруденция, программирование, педагогика, психология. Абитуриентыизиностранныхязыковотдаютпредпочтениеанглийскомуязыку.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами 31 мая сообщили представителиЕреванского государственного университета,Ереванского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна и Армянского государственного университета языков и социальных наук им. В. Брюсова.

“Большинство абитуриентов в Ереванском государственном университете отдали предпочтение факультетам информатики и прикладной математики, юриспруденции, международных отношений, экономики, управления и журналистики. Меньше всего абитуриентов было по специальности физика ядерных реакторов и на факультете географии и геологии”,- отметил ответственный секретарь приемной комиссии Ереванского государственного университета Армен Саркисян.

Говоря о сотрудничестве ЕГУ с различными учреждениями, он отметил, что факультет радиофизики тесно сотрудничает с компанией “Синопсис”, и большинство студентов факультета имеют возможность работать там с третьего курса.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна, АрташесаМартиросяна, в их вузе большинство абитуриентов предпочли следующие образовательные программы: психологию, начальную педагогику и методику, дошкольную педагогику и методику, танцевальное искусство, моделирование одежды.

По мнению докладчиков, абитуриенты выбирают профессии, учитывая, насколько возможно самореализоваться на рынке труда по данной специальности.

АрташесМартиросян сказал, что еще с советских лет абитуриенты по специальностям, связанным с наукой, были малочисленны. Поегомнению, редкиелюдимогутпосвятитьсебянауке.

“В государственном университете языков и социальных наук им. В. Брюсова чаще всего подают в отделы английского, французского и немецкого языков программы “Межкультурная коммуникация”, предпочитают также и переводческое дело”, - сказал ответственный секретарь приемной комиссии университета Рубен Геворкян.