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Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"


Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (до переименования "Блок Петра Порошенко") вместо Виталия Кличко, соответствующее решение принято на съезде партии в пятницу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Порошенко после проигрыша на президентских выборах в апреле заявил, что не намерен уходить из политики. Партия Порошенко "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на "Европейскую солидарность".

"Главой партии "Европейская солидарность" избран Петр Порошенко", - заявил ведущий съезда после голосования.

 

 




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