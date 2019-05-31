Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (до переименования "Блок Петра Порошенко") вместо Виталия Кличко, соответствующее решение принято на съезде партии в пятницу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Порошенко после проигрыша на президентских выборах в апреле заявил, что не намерен уходить из политики. Партия Порошенко "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на "Европейскую солидарность".

"Главой партии "Европейская солидарность" избран Петр Порошенко", - заявил ведущий съезда после голосования.