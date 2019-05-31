Арарат Мирзоян положительно относится к кандидатуре Ваге Григоряна на пост судьи КС

Выдвижение Ваге Григоряна и возможное избрание на должность судьи Конституционного суда вовсе не означает, что со стороны нынешних властей “командирован” их сторонник и член их команды. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал председатель Национального собрания Армении, Арарат Мирзоян.

“Я очень положительно отношусь к этой кандидатуре. Каким будет отношение фракций, станет ясно в результате выборов. Я лично знаком с позицией Ваге Григоряна по многим вопросам, но, конечно, мы должны выслушать и его”, - сказал Мирзоян.

Мирзоян подчеркнул что, выдвижение Ваге Григоряна и возможное избрание на должность судьи Конституционного суда вовсе не означает, что со стороны нынешних властей “командирован” их сторонник и член их команды. Если Григорян будет избран, он будет независимым судьей КС. Это не означает иметь в КС своего человека, судьи должны быть независимыми”, - подчеркнул Мирзоян.

На вопрос, чем не удовлетворяли предыдущие кандидатуры, предложенные президентом на должность судьи Конституционного суда, Мирзоян ответил, что голосование было свободным. “Наверное, в каком-то смысле они не удовлетворили, например, своим видением относительно КС. У насбылоогромноеобсуждени”, - отметилон.

Касаясь работы Конституционного суда в целом, председатель НС отметил, что в предыдущие годы они были свидетелями нечетких формулировок относительно вопросов, ключевых для государства. По сути, за эти годы этот орган не выполнил ту миссию, которая была ему предназначена. Надеюсь, что нынешние процессы приведут к противоположной картине, и у нас будет КС, осуществляющий эту высокую миссию”, - отметил Мирзоян.

Несколько дней назад Национальное собрание РА не избрало на должность судьи КС кандидата президента РА, Армена Саркисяна - Артура Вагаршяна. В апреле Национальное собрание 7-го созыва не избрало также и предложенного президентом кандидата - Гора Ованнисяна. 31 маяпрезидентСаркисянпредложилкандидатуруВагеГригоряна.