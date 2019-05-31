Накануне Международного Дня защиты детей в административном комплексе МО состоялось праздничное мероприятие

В преддверии Международного Дня защиты детей, 31 мая, в административном комплексе МО РА было организовано праздничное мероприятие.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в Министерстве обороны были дети военнослужащих, члены семей погибших при защите границ Родины героев и их дети.

Праздничный день стал еще более памятным торжественной церемонией открытия символического памятника “Семья” на территории административного комплекса МО, на которой присутствовал также и министр обороны РА, Давид Тоноян.

Памятник, символизирующий родителей семьи и ребенка, состоит из трех кресто. Его открыли мать героически погибшего во время апрельских боевых действий 2016 года капитана - Арменака Урфаняна, АместНерсисян, внук легендарного военачальника Аркадия Тер-Тадевосяна - Ованеси скульптор -Вараздат Амбарцумян.