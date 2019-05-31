Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию с Ираном

Соглашение по атому должно быть сохранено до тех пор, пока Иран выполняет свои обязательства по сделке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео на дипломатической вилле "Борзиг".

"У нас есть соглашение по атому. Мы едины в том, что должны предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Не секрет, что у нас разные позиции по вопросу, как это реализовать. Я еще раз изложил, почему с нашей точки зрения, с точки зрения европейцев сохранение соглашения по атому повышает уровень международной безопасности и важно для нас до тех пор, пока Иран соблюдает свои обязательства", - сказал Маас.

Он добавил, что Германия продолжит оставаться в диалоге с США по данному вопросу.