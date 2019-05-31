В Иране прошли масштабные шествия в поддержку Палестины

По всему Ирану по случаю международного дня Аль-Кудс прошли шествия и марши в поддержку Палестины и в знак солидарности иранцев в борьбе палестинцев за собственные права.

Как передает корреспондент РИА Новости, в Тегеране для мероприятия, проходившего под усиленным присутствием правоохранителей, были выбраны десять маршрутов, которые в конце вливались в одну точку – Тегеранский университет в центре столицы.

По улицам Тегерана прошлись тысячи человек, скандировавших антиамериканские и антиизраильские лозунги, люди держали в руках таблички с надписью "Палестина будет свободна" и флаги страны.

Марши также проходили в таких крупных городах, как Тебриз, Шираз, Мешхед и других, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

День Аль-Кудса, который отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан, учрежден по инициативе духовного лидера и государственного деятеля Ирана аятоллы Хомейни в 1979 году в знак солидарности с палестинским народом и поддержки его борьбы за свои права.