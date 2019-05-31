Легкомоторный самолет времен Второй мировой войны разбился на юге Польши

Стилизованный под британский истребитель Spitfire времен Второй мировой войны легкомоторный самолет разбился в Шленском воеводстве на юге Польши. Как сообщили в пятницу журналистам пожарные, пилот погиб на месте, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Причины крушения выясняются. Очевидцы информируют о том, что самолет долго кружил над лесом, снижаясь, а затем упал.

Известно, что самолет принадлежал частному музею "Дивизион 303", посвященному истории польской авиации.