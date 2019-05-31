В повреждении статуи в новом парке в Ереване не было преднамеренности: полиция Армении распространила разъяснения

Полиция Армении распространила разъяснения в связи с повреждением бронзовой статуи в парке, открывшемся к 2800-летию Еревана. Арменпресс, представляет сообшениеПолиции Армении”

“В социальных сетях появилась информация о том, что повреждена бронзовая статуя в новом парке столицы. В связи с публикациями, выдвигающими различные версии, полиция провела проверки, изъяла и изучила видеозаписи с камер наблюдения, проверила, есть ли преднамеренное повреждение имущества или нет, взято объяснение у технического сотрудника парка. Он отметил, что менеджер парка сообщил ему, что повреждена рука статуи. Они перенесли статую на реставрацию. Изучив видеозапись, полиция выяснила, что дети регулярно играли у статуи, поднимались на нее и, возможно, рука могла быть повреждена в результате случайного прикосновения играющих детей. Детей, играющих у памятника, зафиксировала и камера территории. При изучении видеозаписи выяснилось, что у них не было намерений повредить статую. Об этом заявил также и директор благотворительного фонда “Семья Варданян”.