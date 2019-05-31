Грайр Товмасян принял высокопоставленную делегацию Совета Европы

30 мая председатель Конституционного суда РА, Грайр Товмасян принял прибывшую в Армению с рабочим визитом высокопоставленную делегацию Совета Европы, в составе которой были генеральный директор Совета Европы по вопросам верховенства права и прав человека, Христос Джиакумопулос, секретарь Венецианской комиссии, Томас Маркерт, руководитель управления юстиции и правового сотрудничества СЕ, Ханне Юнкер, исполнительный секретарь группы государств, борющихся с коррупцией СЕ (GRECO), Джанлука Эспозито, руководитель офиса СЕ в Ереване,НатальяВутова и советник директората СЕ по политическим вопросам, Максим Лонганг.

Как сообщили Арменпресс в Конституционном суде РА, приветствуя членов делегации, председатель Конституционного суда РА Грайр Товмасян отметил важность их визита в Армению в этот ответственный период предстоящих изменений в судебно-правовой системе. Стороны отметили важность того, что реформы судебно-правовой системы должны осуществляться в соответствии с Конституцией РА и с международными обязательствами.

Отметим, что целью визита делегации СЕ является обсуждение независимости и добропорядочности системы правосудия, уважения к праву на справедливое судебное разбирательство, борьбы с коррупцией, а также возвращения незаконно приобретенных активов.