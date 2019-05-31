Помпео: США хотят избежать рисков дальнейшего вторжения Турции в Сирию

США хотят избежать рисков дальнейшего вторжения Турции в южные регионы Сирии, заявил после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом на дипломатической вилле "Борзиг" госсекретарь США Майкл Помпео.

"Нашей целью является политическое решение в Сирии, в соответствии с резолюцией ООН 2245, мы давно работаем над этим. Другим важным элементом является то, что мы пытаемся избежать рисков... Речь идет о том, что мы хотим минимизировать риски дальнейшего вторжения Турции на юге в Сирию", - сказал Помпео, добавив, что "мы обратились к нашим европейским партнерам, окажут ли они нам здесь поддержку",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что окончательный план будет выработан в рамках взаимодействиями между минобороны союзников, речь идет о том, чтобы "чтобы защитить эту область на северо-востоке Сирии".