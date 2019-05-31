Аэропорт Симферополя после присвоения имени Айвазовского готовит сюрпризы

Торжественная церемония присвоения имени мариниста Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя состоится в ближайшее время, пассажиров ждут сюрпризы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Президент России Владимир Путин в пятницу присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Торжественная церемония, посвященная присвоению имени Айвазовского, состоится в аэропорту в ближайшее время. На церемонии в том числе будут представлены проекты новых элементов, которые в ближайшем будущем появятся на территории аэровокзала и будут знакомить посетителей с личностью художника и его творчеством. Специальные сюрпризы ждут и вылетающих из аэропорта пассажиров", - сообщили в пресс-службе аэропорта.